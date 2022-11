Gelbison: 0-0 con il Picerno, il tabellino della gara Serie C, punto di forza per i rossoblu al "Torre" di Pagani nella quindicesima giornata

Finale di 0-0 al "Torre" di Pagani tra la Gelbison e il Picerno nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Il punto garantisce la conferma in zona playoff per i rossoblu di Vallo della Lucania, che sembrano pronti al trasferimento al "Guariglia" di Agropoli per le gare casalinghe.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quindicesima Giornata

Gelbison-Picerno 0-0

Gelbison (4-4-2): D'Agostino; Onda, Gilli, Cargnelutti, Loreto; Papa, Uliano (54' Graziani), Fornito, Nunziante; De Sena (75' Sorrentino), Kyeremateng (75' Sane). All. De Sanzo. A disp. Bonalumi, Cannizzaro, Citarella, Correnti, Foresta, Marong, Mesisca, Paoloni, Savini, Vitale.

Picerno (4-2-3-1): Crespi; Novella (57' Pagliai), Garcia, Ferrani, Guerra; De Ciancio, Dettori; De Cristofaro (79' D'Angelo), Reginaldo (69' Kouda), Esposito (69' Golfo); Diop. All Longo. A disp. Albertazzi, Allegretto, De Franco, Liurni, Monti, Santarcangelo, Setola.

Arbitro: D'Eusanio

Ammoniti: Nunziante (G), De Ciancio (P), Graziani (G), Gilli (G)

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Gelbison