Genea Lanzara, il capolavoro di Manojlovic: "Felice per i risultati ottenuti" "Non mi aspettavo un girone di andata così importante per la mia squadra".

La Gena Lanzara ha faatto un vero e proprio capolavoro. Ha dominato il girone d’andata del torneo di serie A2 vincendo tutte le gare con grande personalità. Risultati eccezionali che danno l’idea della forza del gruppo allenato da coach Niko Manojlovic che si è detto fiero dei suoi ragazzi.

“Non mi aspettavo un girone di andata così importante per la mia squadra sono molto felice per i risultati ottenuti e della forza di questo gruppo, molto giovane ma davvero molto talentuoso. La gara con il Ragusa è stata molto bella, sentita, caratterizzata da diverse esclusioni ma comunque corretta: i siciliani hanno espresso un buon gioco e sono arrivati a Salerno per fare risultato e smuovere la classifica, difatti a mio avviso assolutamente non meritano l’ultima posizione considerando l’attuale organico a disposizione. In settimana più volte ai miei ragazzi ho rimarcato il fatto che il Ragusa si sarebbe presentato col coltello tra i denti per ottenere i primi due punti, dunque, l’attenzione e la concentrazione dovevano essere massime e posso dire di essere soddisfatto.

Credo che la gara sia stata molto bella e, considerato il gioco espresso da ambo le squadre, il pubblico presente si sia molto divertito. Per quanto riguarda i miei ragazzi posso dire che il gruppo ha ancora tantissimi margini di miglioramento, conosco bene ognuno di loro lavorando duramente ogni giorno e possiamo fare molto meglio. Bisogna anche considerare che, per noi, è stata la sesta gara in assoluto, non abbiamo avuto possibilità di fare amichevoli, a differenza anche delle nostre stesse avversarie, tutte siciliane. Dunque c’è bisogno di rodaggio – prosegue il tecnico – senza dimenticare che il bulgaro Kolev si è aggiunto in corso d’opera e deve entrare a pieno nei meccanismi di gioco: dopo sei gare si vedono i primi risultati dal punto di vista del gioco e delle collaborazioni difensive ed offensive, ma siamo appena all’ inizio. Dobbiamo, insomma, continuare a lavorare, con testa bassa e dedizione, e proseguire il nostro percorso di crescita”.