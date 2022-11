Genea Lanzara, Gonzalez: "Vogliamo proseguire la striscia di risultati positivi" Il portiere della compagine salernitana è soddisfatto dopo l'ottimo girone d'andata.

Archiviato il girone di andata con sei successi su altrettanti incontri, è tempo di ricaricare le batterie per la Genea Lanzara attesa, nel campionato Nazionale di Serie A2, da tre match importanti prima delle festività natalizie. I ragazzi di coach Nikola Manojlovic apriranno la

seconda fase della stagione facendo visita al Mascalucia di Gulino, attualmente quinto in classifica con un bottino di cinque punti frutto di due successi – di cui l'ultimo ottenuto nello scorso weekend contro il Palermo – un pareggio (contro Aretusa) e tre sconfitte.

Al debutto stagionale, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, capitan Milano e compagni ebbero la meglio col punteggio finale di 38 – 22 al termine di una partita mai in discussione, nel mentre i siciliani sono cresciuti ed arriveranno all'appuntamento carichi e

galvanizzati dalla recente vittoria casalinga, nonché desiderosi di ben figurare dinanzi al pubblico amico. Dal proprio canto i salernitani, sulla scia dell'ottimo percorso intrapreso, cercheranno in di far propri i due punti, preziosi per il prosieguo della stagione.

“Siamo davvero felici e soddisfatti – dichiara Enric Gonzalez, portiere della Genea Lanzara – la squadra sta esprimendo un buon gioco, il gruppo è molto giovane e sono certo nel dire che abbiamo tanto ancora da migliorare, le potenzialità della nostra squadra sono evidenti. Per quanto riguarda il match disputato contro Ragusa, i nostri avversari sono giunti a Salerno per trovare la prima vittoria stagionale, la partita è stata complessa ma, con lo scorrere dei minuti, abbiamo trovato la chiave giusta assicurandoci i due punti, nonostante le defezioni. Archiviamo positivamente il girone di andata, adesso dobbiamo guardare avanti e pensare di partita in partita, continuando su questa scia. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la sfida a Catania contro Mascalucia. In settimana lavoreremo ancor più attentamente seguendo le indicazioni del coach, col tempo dobbiamo trovare la quadratura del cerchio considerando anche il fatto che non abbiamo potuto disputare amichevoli, dunque l'amalgama della squadra è in crescendo ed i nuovi arrivati si stanno integrando sempre meglio. Non vogliamo lasciare, insomma, nulla al caso e conquistare altri due punti per noi fondamentali”.



IL PROGRAMMA DELLE GARE: Il Giovinetto – CUS Palermo; Mascalucia – Genea Lanzara; Il Giovinetto – Palermo; riposa Ragusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 12, Il Giovinetto 8, Haenna 7, Palermo 7, Mascalucia 5, Aretusa 3, Ragusa 0.