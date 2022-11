Basket Serie B: Virtus Arechi Salerno, esonerato coach Di Lorenzo Il tecnico è stato sollevato dall'incarico: il comunicato del club blaugrana

Giampaolo Di Lorenzo non è più l'allenatore della Lars Virtus Arechi Salerno. La società blaugrana opera il cambio in panchina dopo la vittoria ottenuta nel derby campano contro la Virtus Bava Pozzuoli (60-63). Il coach partenopeo saluta Salerno con la squadra a metà classifica: 10 punti con 5 vittorie e 4 sconfitte. Sabato, con palla a due alle 19, la Virtus Arechi ospiterà la Diesel Tecnica Sala Consilina al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano per il secondo derby consecutivo.

La nota ufficiale del club blaugrana

"Lars Virtus Arechi Salerno comunica di aver sollevato Giampaolo Di Lorenzo dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. - si legge nel comunicato della società del presidente Nello Renzullo - Il club intende ringraziare sentitamente il coach, persona eccezionale, per l’ottimo lavoro svolto dall’estate del 2021 a oggi. A lui sono rivolti i migliori auguri in vista del suo futuro professionale che sarà certamente ricco di successi".