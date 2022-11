Pallamano, A1: nel recupero la Jomi Salerno batte la Cellini Padova Le salernitane soffrono ma alla fine portano a casa l'intera posta in palio.

È una vittoria sofferta quella che la Jomi Salerno ha conquistato contro il Cellini Padova nel match di recupero della 7^giornata di campionato. Una vittoria che, nonostante tutto, ha riportato in vetta alla classifica la squadra allenata da Francesco Ancona, ora sopra la Cassa Rurale Pontinia per differenza reti. Una vittoria che, dunque, diventa fondamentale a questo punto della stagione. Seconda di tre partite ravvicinate, quella andata in scena al PalaPlumbo di Salerno non è stata però affatto una gara scontata. È il Cellini Padova a fare la partita nel corso della prima frazione di gioco: sono, infatti, le ospiti ad aprire le marcature con la Jomi Salerno costretta, sin dai primi minuti del match, ad inseguire il sette di Saadi Abderrahman. Primo tempo di marca veneta, dunque, e prova inizialmente opaca da parte delle salernitane che falliscono parecchi tentativi di mettere la palla sul fondo della porta.

Ci riescono, invece, le atlete del Cellini Padova quasi sempre in vantaggio sulle salernitane. Errori difensivi e la prestazione non pienamente convincente di alcune delle giocatrici schierate in campo dal primo minuto, ha costretto, infatti, mister Ancona a rivedere alcune delle scelte inziali. È il Cellini Padova avanti negli ultimi secondi del primo tempo, ma per le salernitane ci pensa Ramona Manojlovic a riportare il punteggio in parità e a chiudere sul 16-16 la prima frazione. Il tentativo di reazione da parte della Jomi Salerno arriva con l’inizio del secondo tempo: subito avanti di due le salernitane che con qualche accorgimento in difesa, riescono a gestire le ospiti fino a realizzare il massimo vantaggio del match, portando il risultato sul 24 – 21 grazie alla rete di Rocio Squizziato.

È comunque un finale di gara concitato: a quaranta secondi dalla fine è sul +1 la Jomi Salerno, cinica al punto giusto nello sfruttare a proprio vantaggio gli ultimi attimi del match e realizzando così la rete decisa del match, quella che mette in freezer la gara. La Jomi Salerno sarà di nuovo in campo sabato 3 dicembre per il match contro Brixen, in programma alle 17.30 alla Palestra Palumbo di Salerno.





Jomi Salerno – Cellini Padova 27 – 25 (16-16)



Jomi Salerno: Lolli, Stellato, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 3, Calzado De Toro 2, Squizziato 4, Formato, Cirino, Di Giugno, Stettler 6, Bajciova, Manojlovic 5, Napoletano (K), Pereira, Lauretti Matos 2.

All. Francesco Ancona



Cellini Padova: Djiogap Y., Djiogap C (K) 5, Barresi 1, Eghianruwa B. 2, Djiogap V. 10, Broch, Meneghini 3, Aroubi 1, Prela, Eghianruwa S. 3, Okorie, Shima, Enabulele. All. Saadi Abderrahman



Arbitri: Carrino, Pellegrino