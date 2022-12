Jomi Salerno, Ancona vede progressi: "Bene nella ripresa" Nella seconda parte di gara le vice campionesse d'Italia hanno difeso alla grande.

La sofferta vittoria ottenuta tra le mura amiche contro il Cellini Padova, in occasione del recupero della settima giornata, ha consegnato messaggi importanti a Coach Francesco Ancona. Squadra cresciuta nella ripresa quando c’è stato bisogno di difendere forte e sporcarsi realmente le mani.

“Queste sono le vittorie che fanno crescere la squadra, quelle sudate. Ho visto finalmente la mia squadra giocare in difesa nel corso del secondo tempo, sono veramente soddisfatto della seconda parte di partita. C’è sicuramente tanto da migliorare, tanto da lavorare però si è visto sicuramente il cambio di atteggiamento che cercavo nel secondo tempo. E’ stata solo questione di atteggiamento, che non significa cattiva volontà, ma è questione proprio di capire cosa vuol dire difesa intensa e di squadra e questa non è una cosa che si impara dall’oggi al domani, ci vuole tempo, credo che con questa gara questa cosa sia entrata in testa e vedremo già sabato prossimo se le ragazze effettivamente hanno capito di cosa parlo”.

Nel prossimo match c’è la sfida con Bressanone. “Per me le partite sono tutte uguali, Bressanone sulla carta è partita con altri obiettivi rispetto alla classifica che occupa ma la realtà è che hanno quasi la stessa classifica di Padova. Vedo una partita da affrontare con la stessa intensità, spero quella del secondo tempo contro Padova. Se metteremo lo stesso impegno sicuramente riusciremo a portare via il risultato”.