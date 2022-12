Pallamano, A1: per la Jomi Salerno big match casalingo contro Brixen Fischio d'inizio alle 17:30 alla Palestra Caporale Palumbo.

Jomi Salerno domani in campo contro Brixen nel match valido per la 10^ giornata di campionato, in programma alle 17.30 alla Palestra Caporale Palumbo di Salerno. Terza gara in otto giorni per le salernitane che, in occasione del recupero contro Padova disputato mercoledì, hanno riconquistato il primato in classifica, mettendosi a pari punti (16) della Cassa Rurale Pontinia ma superandola per differenza reti. Reduci da due vittorie consecutive, contro Cellina Padova e prima ancora contro l’Alì-Best Espresso Mestrino, le atlete di coach Ancona sono chiamate, di nuovo dinanzi al pubblico di casa, a dare continuità di risultati per provare così a centrare l’obiettivo di chiudere il girone di andata in vetta alla classifica. In occasione della penultima gara prima della conclusione del girone, dunque, domani a Salerno arriveranno le campionesse d’Italia del Brixen.

Conquistate due vittorie di fila contro Mestrino prima e Teramo poi, per Bressanone, attualmente quarta in classifica con 12 punti, una vittoria contro Salerno significherebbe guadagnare qualche posizione a scapito di una diretta concorrente in campionato. Si preannuncia, quindi, un match tiratissimo quello che andrà in scena domani al PalaPalumbo, per il quale la Jomi Salerno dovrà mettere in campo giusto atteggiamento, intensità e concentrazione.



“La partita di mercoledì sicuramente ci ha fatto tirare fuori tantissima energia, dal primo minuto Padova si è dimostrata una squadra che non voleva mollare di un centimetro. Fortunatamente la squadra nel secondo tempo ha tirato fuori il suo carattere e siamo così riusciti, insieme, a vincere una gara combattuta. Ci sono ancora cose da capire e migliorare ma siamo in un percorso di crescita, vogliamo continuare a far bene ed è quello che proveremo a fare domani quando scenderemo di nuovo in campo questa volta contro Brixen - ha dichiarato Lucila Stettler -. Quella di domani sarà una partita che ci terrà sicuramente impegnate dal punto di vista fisico per l’intensità delle giocatrici del Brixen. Noi scenderemmo in campo sicure di voler portare a casa i due punti e, quindi, con la massima intensità e la concentrazione che la partita merita. Per fortuna saremo di nuovo davanti al nostro pubblico che ci dà sempre il suo supporto”.