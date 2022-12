Pallanuoto, A1: la Check UP Rari Nantes Salerno vola in Sicilia I salernitani sfideranno sabato alle 15:00 a Catania la Canottieri Ortigia.

La Check UP Rari Nantes Salerno si appresta a vivere la sua prima trasferta stagionele in terra siciliana. Sabato alle 15:00 gli uomini di coach Citro faranno visita alla Canottieri Ortigia con la sfida che si disputerà alla piscina comunale di Nesima a Catania dopo un problema alle caldaie della Caldarella.

La squadra si è avvicinata a questo appuntamento lottando ancora contro i problemi logistici per l’indisponibilità della Simone Vitale. Per i salernitani allenamenti spostatoi tra Napoli e Santa Maria Capua Vetere.

Mister Matteo Citro, però, ha invitato i suoi ragazzi a dimenticare le difficoltà e a concentrarsi solo sul gioco: “Trasferta impegnativa contro una formazione che da diversi anni è tra le prime 5 del campionato. Noi dobbiamo dimenticare la difficile situazione che abbiamo ormai da 20 giorni con la Piscina Vitale chiusa e fare una partita di grande determinazione e cuore”.

Gli fa eco Carlo Sanges. “Andare a giocare a Siracusa non è mai facile. Sono una squadra giovane con dei pilastri importanti, il primo è il portiere che è una leggenda. Una squadra che merita di avere il posto in classifica che ha. Hanno appena giocato in Euro Cup contro il Savona. Tornano a casa con una sconfitta per 7-2. Questo rappresenta un’arma a doppio taglio, sicuramente avranno voglia di rivalsa e fame agonistica. Noi comunque dobbiamo cercare di fare la nostra partita senza paura”.

È prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook del C.C. Ortigia.