Pallanuoto, A1: la Check-Up Rari Nantes Salerno ko contro l'Ortigia I siciliani si sono imposti per 11-6, mercoledì derby campano contro il Posillipo.

Si è tenuta sabato 3 dicembre 2022 presso la piscina di Nesima a Catania la settima giornata di campionato della Check-up RN Salerno contro il Circolo Canottieri Ortigia. Altra settimana senza la piscina di casa per i giallorossi, costretti in trasferta ogni giorno per allenarsi, dividendosi tra diversi impianti della regione.

Match di grande equilibrio fino al terzo set. Uno stallo sul 6-4 durante il quale la Rari ha avuto diverse opportunità per rientrare in partita, con 3 superiorità numeriche non sfruttate. Più cinica invece l’Ortigia che ha saputo sfruttare le occasioni portandosi sul 8-4 verso la fine del terzo tempo, chiudendo praticamente la partita.

Primo goal in A1 per il giovanissimo Salvatore Maione che, entrato nel 4 tempo, va in rete in un campionato di massima serie a soli 17 anni. Di seguito le sue dichiarazioni a caldo: “Questa partita è stata combattuta, quindi me lo aspettavo di giocare poco. Sicuramente si punta ad avere molto più minutaggio ed a giocare bene, anche per la partita contro il Posillipo. Il gol che ho fatto è una grande gratificazione, mi fa capire che sto crescendo e che posso dare la mia”.

“Abbiamo perso la gara sugli episodi, loro sono stati bravi a sfruttare tutte le occasioni nelle ripartenze mentre noi le abbiamo sbagliate, sul 6-4 inoltre abbiamo avuto tre superiorità per agganciarli ma siamo stati poco lucidi." queste le parole a caldo di mister Matteo Citro.

Prossima gara in casa, infrasettimanale contro il Posillipo, mercoledì 7 dicembre ore 20:00.

TABELLINO

C.C. ORTIGIA - CHECK-UP RN SALERNO 11-6 (4-2, 2-2, 2-0, 3-2)

C.C. ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 1, Carnesecchi, A. Condemi 2, Di Luciano 3, Velkic, Giribaldi 1, J. Gorria Puga 1, F. Condemi 2, Rossi, Vidovic, Napolitano 1, Ruggiero All. Piccardo

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 1, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic, Gallo, Parrilli, Bertoli 1, Barroso 3, Maione 1, Vassallo All. Citro

Arbitri: COLOMBO, ZEDDA

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: CC Ortigia 1/6 + un rigore e RN Salerno 2/6 + un rigore. Vassallo (S) para un rigore a Cassia nel primo tempo. Taurisano (S) subentra a Vassallo nel quarto tempo. Spettatori: 150 circa.