Gelbison: terzo 0-0 di fila, pari con il Latina Un altro punto conquistato dai rossoblu di De Sanzo in piena zona playoff

Termina in parità il match del "Torre" di Pagani, ancora l'impianto sportivo per i match casalinghi della Gelbison: altro 0-0, il terzo di fila per la squadra di De Sanzo. Pari contro il Latina per i rossoblu di Vallo della Lucania, da quota 22 punti con 12 gol fatti e 12 subiti dopo 17 turni del girone C di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Gelbison-Latina 0-0

Gelbison (3-5-2): D'Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Savini (65' Kyeremateng), Foresta (66' Papa), Fornito (87' Paoloni), Uliano, Onda; De Sena, Sane (88' Citarella). All. De Sanzo. A disp. Cannizzaro, Marong, Mesisca, Vitale.

Latina (3-5-2): Tonti; De Santis, Giorgini, Cortinovis (46' Celli); Sannipoli, Bordin (88' Pellegrino), Di Livio, Riccardi (77' Barberini), Carissoni; Fabrizi (68' Rosseti), Carletti. All. Di Donato. A disp. Cardinali, Di Mino, Esposito Ant., Esposito And., Giannini, Nori