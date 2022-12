Atletica Castellabate protagonista alla maratona di Valencia con due runners Si tratta di Alfredo Capaccio e Costabile Spinelli

L'Atletica Castellabate protagonista alla maratona di Valencia con Alfredo Capaccio e Costabile Spinelli. I due atleti cilentani hanno preso parte alla storica e favolosa maratona in terra spagnola, la seconda più importante al mondo dopo quella di New York. I due cilentani hanno completato la gara, anche con ottimi tempi. Spinelli è giunto al traguardo in 3h 01' 50'', mentre Capaccio è arrivato in 3h 30' 00''.

La voce

«Sono stati quattro mesi intensi di allenamenti, ma alla fine ce l'abbiamo fatta - raccontano i due all'arrivo - E' stata una maratona stupenda, con un'organizzazione eccezionale. Siamo fieri di aver rappresentato ancora una volta la nostra splendida terra in una delle gare più famose al mondo».