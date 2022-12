Jomi Salerno, Ancona dopo il big match: "Sapevamo sarebbe stata una battaglia" “C’è da migliorare in attacco serve più più attenzione ed evitare errori".

Il pareggio interno contro le campionesse d’Italia di Brixen è costato il primo posto alla Jomi Salerno. Una battaglia con tanti errori da una parte e dall’altra che ha dato indicazioni importanti a coach Francesco Ancona.

“Sapevamo che sarebbe stata una battaglia. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita sicuramente, ancora tanti errori. Come al solito bisogna trovare il lato positivo ed è stata la reazione che abbiamo avuto negli ultimi minuti quando la partita l’avevamo praticamente persa, poi siamo riusciti comunque a rimetterla in parità, abbiamo anche avuto la palla per vincerla, però purtroppo quando sbagli così tanto alla fine sei costretto a sprecare tante energie e ci sta anche l’errore nell’ultima azione”.

Ora si guarda al futuro con ottimismo in questo lungo percorso verso i play off scudetto. “C’è da migliorare in attacco, parlo di azioni semplici: tiri a tu per tu, passaggi sbagliati e non si tratta di correggere l’attacco organizzato ma di mettere più attenzione e di evitare errori che ci portano a dover inseguire in continuazione. Contro Ferrara sarà molto dura perché la squadra è in ripresa: bisogna rimettersi subito in gioco, allenarsi e prepararsi per questa partita perché abbiamo necessità di punti assolutamente. Il pubblico nel momento importante si è fatto sentire e fortunatamente anche noi siamo riusciti a recuperare la partita e abbiamo dato loro una minima soddisfazione”.