Pallamano, A2: la Genea Lanzara sbanca anche Mascalucia Gli uomini di Manojlovic si sono imposti per 45-34 nel posticipo in terra siciliana.

E’ la formazione di coach Nikola Manojlovic ad uscire con i due punti dal posticipo contro l’Handball Club Mascalucia, infilando la settima vittoria consecutiva di questa prima parte di stagione e confermandosi al vertice della classifica; 34 – 45 il verdetto maturato sul parquet del PalaWagner, che ha premiato i giovani rossoblù bene disimpegnatisi nel corso dei sessanta minuti di gioco.

Capitan Milano e compagni, dopo un viaggio lungo e stancante, hanno impiegato un po' di tempo per ingranare le marce ma, trascorsi i primi dieci minuti del match, hanno preso in mano le redini dell’incontro aumentando sempre più le distanze, fino a toccare il massimo vantaggio di tredici reti nell’ ultima parte della gara. Ciò nonostante una rosa sicula mai come per l’occasione al gran completo, con la prima apparizione stagionale del mancino Giuffrida. Tredici è anche il numero di reti siglato da Alessandro Florio, mattatore nelle fila dei rossoblù, autori comunque di un’ottima prova corale che ha visto trovare la gioia della rete anche i giovanissimi Vignola e Vitiello.

Match in equilibrio sino al 6 – 6 quando i padroni di casa, complice anche l’inferiorità numerica dei rossoblù, allungano sull’ 8 – 6. I salernitani non ci stanno e con le reti di Senatore, Munda, Kolev e Florio piazzano il contro-break e da lì in poi la gara sarà completamente nelle mani della Genea. Negli spogliatoi sul 16 – 21, al rientro in campo la storia non cambia coi salernitani capaci man mano di incrementare il divario nei confronti dei padroni di casa. Per la Genea in campo tutti gli effettivi a disposizione di coach Manojlovic, che ben ripagano la fiducia del tecnico. L’incontro si chiude, così, sul punteggio finale di 34 – 45.

I RISULTATI DELLA 1^ GIORNATA DI RITORNO: Il Giovinetto – CUS Palermo 33 : 35; Mascalucia – Genea Lanzara 34 : 45; Aretusa – Haenna 33 : 28; riposa: Ragusa

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 14, Palermo 9, Il Giovinetto 8, Haenna 7, Aretusa 5, Mascalucia 5, Ragusa* 0. *= 1 partita in meno