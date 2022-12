Genea Lanzara, il presidente Sica è contentissimo dopo la vittoria di Mascalucia "Il nostro obiettivo era uscire dal PalaWagner di Mascalucia con i due punti".

Il girone d’andata è stato eccezionale. Un percorso netto che è valso il netto primato. La prima piazza in classifica è stata rafforzata anche con l’avvio di quello di ritorno grazie alla prima vittoria nella lunga trasferta di Mascalucia.

“Siamo contentissimi di aver aperto ottimamente il girone di ritorno – ha dichiarato Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – il nostro obiettivo era uscire dal PalaWagner di Mascalucia con i due punti, ed i ragazzi ci sono riusciti. Sicuramente il piano di viaggio non ci ha agevolato, siamo arrivati a Catania dopo un lungo tragitto ed i ragazzi hanno dovuto trovare le misure adatte prima di mostrare il proprio gioco. Seppur con qualche assenza, la squadra ha dimostrato di essere determinata, coesa nelle intenzioni e, seppur con qualche sbavatura come giusto che sia, hanno messo in pratica una bella pallamano, moderna, dinamica, veloce. Tutto ciò su un campo sempre ostico e dove, appena una settimana fa, il Palermo attuale seconda forza del raggruppamento è uscito sconfitto”.

Oggi ricomincia la settimana tipo. “Archiviato anche questo match i ragazzi, adesso, dovranno ricaricare le batterie per affrontare quindici giorni di fuoco prima delle festività natalizie. Considerando sia la Serie A2 che i campionati giovanili, nonché la Serie B, sono tante le partite in programma, dunque servirà la massima concentrazione e determinazione per ben figurare –conclude Sida- a partire dalla gara di sabato 10 dicembre tra le mura amiche contro Il Giovinetto”.