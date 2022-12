Pallanuoto, A1: mercoledì l'atteso derby campano tra RN Salerno e Posillipo Si torna a giocare alla Vitale che è rimasta chiusa dal 12 novembre scorso.

Un derby non è mai una partita banale. Che sia una stracittadina e una sfida tra due città della stessa regione, è sempre un match speciale. Mercoledì alle 20:00 l’ottava giornata del campionato di serie A1 proporrà la sfida più attesa tra Check UP Rari Nantes Salerno e Circolo Nautico Posillipo. Finalmente, è proprio il caso di dirlo, i salernitani torneranno a giocare, salvo emergenze dell’ultima ora, alla Piscina Simone Vitale che è chiusa dal 12 novembre dopo il malfunzionamento delle caldaie che ha costretto la squadra di mister Citro a giocare due turni casalinghi alla piscina di Santa Maria Capua Vetere. Le due compagini si sono già sfidate ad inizio stagione nel girone di Coppa Italia quando uscì il segno “x”.

“I derby sono sempre partite dure” ha raccontato Citro. “Il Posillipo è un’ottima squadra con tanti giocatori esperti e giovani bravi. Dobbiamo essere più concreti nelle conclusioni e fare una partita di testa e carattere”.

“Mercoledì è un derby ed è sempre una partita a sé. Abbiamo veramente tanta voglia di giocare bene e di fare dei punti importanti” ha sottolineato il salernitano Gianmaria Siani. “Attualmente la classifica non ci sorride a causa del duro calendario inziale. Ora iniziano gli scontri diretti e speriamo di partire bene con lo scontro di domani e ripeterci anche sabato con la difficile trasferta di Bogliasco. Tornare a giocare alla Simone Vitale è fondamentale per noi. Il Posillipo quest'anno ha allestito un ottimo organico, noi dobbiamo mantenere per tutta la partita calma e lucidità. Dovremmo essere molto attenti in fase difensiva e nella gestione dell’attacco perché come abbiamo visto anche questo quest'ultimo sabato contro l’Ortigia, abbiamo avuto tante opportunità per riaprire, abbiamo subito dei contropiedi che ci hanno tagliato le gambe. La differenza domani la faranno la freddezza e la calma nei momenti cruciali della partita".

La diretta streaming potrà essere seguita sulla pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.