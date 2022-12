Scherma, CDM sciabola femminile: Gregorio in gara sulle pedane di Orleans La salernitana entrerà in scena sabato nel tabellone delle migliori 64 atlete.

La seconda Tappa di Coppa del Mondo di sciabola andrà in scena ad Orleans in Francia. Il Grand Prix vedrà protagonisti uomini e donne che si daranno battaglia a partire da giovedì 8 quando toccherà ai turni preliminare della competizione maschile, venerdì invece scoccherà l'ora delle ragazze.

In gara anche Rossella Gregorio. La salernitana è già sicura di un posto nel tabellone principale grazie alla buona posizione nel ranking internazionale, mentre altre azzurre proveranno a strappare un posto tra le migliori 64. Il CT Nicola Zanotti per l’occasione ha convocato oltre alla campana anche Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili a cui si aggiungeranno le autorizzate Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Benedetta Fusetti e Lucia Lucarini.

Il tabellone delle migliori 64 andrà in scena sabato con la finalissima in programma alle ore 19:00. L’obiettivo della campionessa salernitana è quello di migliorare l’undicesimo posto conquistato nel 2021 dopo la sconfitta per 15-10 contro la coreana Joon.

GRAND PRIX DI SCIABOLA – Orleans (Francia), 8-10 dicembre 2022



Atlete sciabola femminile: Giulia Arpino, Benedetta Baldini, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Benedetta Fusetti, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Lucia Lucarini, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili

Responsabile d’Arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Andrea Aquili, Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino, Cristiano Imparato

Fisioterapisti: Benedetto Coraci, Marco Sciunnacche