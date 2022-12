Pallanuoto, A1: la Check-UP Rari Nantes Salerno si prende il derby col Posillipo Salernitani vittoriosi 8-7 nel giorno del ritorno alla Piscina Comunale Simone Vitale.

Il turno infrasettimanale nel torneo di serie A1 di pallanuoto ha proposto il sempre affascinante derby campano tra Check-Up Rari Nantes Salerno e Circolo Nautico Posillipo.

Alla Piscina Comunale Simone Vitale, dopo una lunga chiusura, è andata in scena una partita avvincente dove l’agonismo non è mancato. Match deciso solo nel finale in favore dei padroni di casa.

Nei primi due quarti assoluto equilibrio con i parziali terminati 2-2 e 3-3. Nel terzo quarto gli ospiti hanno messo la testa avanti presentandosi con una rete di vantaggio all’ultimo periodo. La squadra di coach Citro ha cambiato in difesa blindando la porta e ha trovato le due reti che hanno regalato questa bella vittoria per 8 a 7.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO- CN POSILLIPO 8-7 (2-2, 3-3, 1-2, 2-0)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 3, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi 1, Tomasic, Gallo, Parrilli 2, Bertoli, Barroso 2, Maione, Vassallo All. Citro

CN POSILLIPO: L. Izzo, M. Lanfranco, B. Stevenson, T. Abramson 2, G. Mattiello, E. Aiello, A. Somma 2, A. Picca, L. Briganti 1, A. Scalzone, M. Milicic, P. Saccoia 2, R. Spinelli, All. Brancaccio

Arbitri: CASTAGNOLA, SCHIAVO

Note: Usciti per limite di falli Esposito (S) e Bertoli (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Check-up R.N Salerno 3/11 e C.N Posillipo 4/10. Spettatori 100 circa.