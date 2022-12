Check-UP Rari Nantes Salerno, Citro: "Grande prova del collettivo" Il tecnico guarda al futuro con fiducia dopo la bella vittoria nel derby contro il Posillipo.

Un derby è sempre una partita speciale che se viene vinta può cambiare la stagione. Può essere il caso della Check UP Rari Nantes Salerno di coach Matteo Citro che si è imposta per 8-7 nella sfida tutta campana contro il Posillipo.

“La vittoria più importante è stata il ritorno alla Piscina Vitale che è fondamentale non soltanto per le partite ma anche per gli allenamenti visto che il complicato mese appena trascorso” ha spiegato Matteo Citro a fine gara.

“La partita è stata combattutissima tra due squadre che si equivalgono per valore. Loro sono molto esperti, noi siamo stati molto lucidi e freddi nel sopperire a qualche errore causato dalla fretta ed a capitalizzare le occasioni più importanti nei momenti topici dell'incontro. E' stata una grande prova del collettivo, una prova di forza che deve essere il punto di partenza per un nuovo campionato, considerando che dopo le festività ci saranno diversi scontri diretti e sarà fondamentale dosare le energie per fare bene. A Bogliasco ci attende un campo ostico e poi in casa il 17 dicembre contro il Palermo”.

Dopo questo successo fondamentale la squadra salernitana è a metà classifica e può guardare alle prossime settimane con maggiore fiducia dopo un avvio molto complicato.