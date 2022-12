Check-UP Rari Nantes Salerno, Luongo: "Fondamentale tornare alla Vitale" Il capitano spiega l’importanza di essere tornati nell’impianto amico dopo una lunga chiusura.

Il pubblico della Piscina Comunale Simone Vitale è tornato finalmente a poter sostenere la sua squadra. Contro il Posillipo è stata festa per i supporters salernitani che hanno festeggiato la vittoria per 8-7 dopo una lunga assenza dall’impianto che non era stato disponibile per ben quarantacinque giorni.

Del derby campano portato a casa ha parlato anche capitan Michele Luongo. “Per noi è fondamentale tornare a giocare ed allenarci nella piscina Vitale. È stata una partita tiratissima contro una diretta concorrente per l'interesse della classifica. La squadra è stata molto brava nelle letture del gioco nei momenti topici con una buona difesa soprattutto nella fase iniziale. Determinante è stato il gol di Gallozzi del pareggio a fil di sirena e la gestione dell'ultimo tempo in cui c'è stato un cambio di difesa che ha consentito alla squadra di non subire reti. Una prova molto confortante dopo un inizio di stagione molto difficile sia per il calendario che per i problemi con l’impianto. Si spera che 17 alla Vitale contro il Telimar si possa fare alla tifoseria un regalo di Natale contro una squadra molto forte. Poi chiuderemo questo ciclo di ferro per prepararci per il girone di ritorno con calma e recuperare forze e soprattutto allenamenti durante la sosta natalizia.”