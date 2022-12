Pallamano, A2: la Genea Lanzara attende la visita del Giovinetto Si gioca alla Palumbo di Salerno, fischio d'inizio sabato alle 20:30.

Caccia all’ottavo successo. In casa Genea Lanzara l’obiettivo è quello di allungare la striscia vincente. La capolista ospiterà sabato alla Palestra Palumbo di Salerno la formazione siciliana del Giovinetto.

Nel girone d’andata la squadra di coach Milenko Kljajic fu sconfitta a domicilio da una Genea Lanzara pimpante e superiore sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Del match ha parlato il pivot dei salernitani Giovanni Fiorillo. “Siamo davvero soddisfatti del cammino compiuto sinora, anche nell’ ultima gara esterna, in casa del Mascalucia, la squadra si è comportata molto bene conquistando una bella vittoria. Ritorniamo a giocare tra le mura amiche della Palestra Palumbo, questa sarà l’ultima gara casalinga del 2022 dunque ci teniamo particolarmente a ben figurare dinanzi al pubblico amico che, nonostante l’orario insolito, mi auguro sarà numeroso e caloroso.

Nel match di andata, contro Il Giovinetto, inizialmente abbiamo faticato per poi prendere il largo. Nel mentre i siciliani sono cresciuti, ottenendo bei successi e rinforzandosi con l’arrivo di un nuovo terzino straniero, dunque, sicuramente non affronteranno un lungo viaggio inutilmente ma, anzi, si presenteranno con le migliori intenzioni. Noi, comunque, siamo fiduciosi, stiamo lavorando bene sotto la direzione di coach Manojlovic e faremo di tutto per centrare l’ottavo successo consecutivo della stagione”.

Il match sarà arbitrato dai signori Ramoul e Marcelli e inziierà nell’insolito orario delle 20:30. Per gli appassionati che non potranno raggiungere la Palestra Palumbo c’è la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Handball Lanzara 2012’.