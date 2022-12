Pallamano, A2: super Genea Lanzara, ottava vittoria consecutiva I salernitani si sono imposti per 40-35 sui siciliani de Il Giovinetto.

La Genea Lanzara si congeda dal pubblico amico con un prezioso successo ai danni del Giovinetto. Alla Palestra Caporale Palumbo, nell’ ultimo match casalingo del 2022, la compagine cara al Presidente Domenico Sica ottiene i due punti contro i siculi di Kljajic, terza forza del campionato, conquistando l’ottavo successo su altrettanti incontri. Gara ricca di segnature, con i salernitani sempre avanti nel punteggio e bravi a gestire il vantaggio, nonostante qualche défaillance difensiva, sino al termine della contesa.

Al 25’ di gioco la Genea Lanzara deve fare a meno di Gomez Subarroca, atterrato in contropiede, per via di un colpo alla testa, ben sostituito da Vitiello e Senatore. In fase offensiva da segnalare la prestazione eccellente del bulgaro Rosen Kolev, autore di ben sedici marcature nonostante la marcatura ad uomo nell’intera ripresa.

La gara è equilibrata nelle prime battute di gioco, al 6’ i padroni di casa piazzano un primo minibreak di tre reti (6-3) con i siciliani che accorciano ma mai impattano; dal canto proprio la Genea allunga portandosi negli spogliatoi sul 18-13. Nella ripresa la situazione non cambia, coi padroni di casa che raggiungo il massimo vantaggio al 47’ sul 32 – 25, grazie ad un ottimo gioco corale che vede finalizzare tutti gli effettivi in campo. Nel finale Il Giovinetto riduce il divario complice due esclusioni momentanee consecutive della Genea, col match a chiudersi, senza particolari sussulti, sul 40-35 finale.

GENEA LANZARA - IL GIOVINETTO 40 : 35 (p.t. 18 : 13)

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore 2, Merola, Fiorillo 1, Milano C. 3, Kolev 16, González, Florio 5, Coppola, Vignola, Vitiello, Gomez Subarroca 2, Mendo 4, Munda 7, Bellini, Cappellari. All: Manojlovic

IL GIOVINETTO: Pantaleo 2, Lo Cicero 5, Guccione, Vinci 1, Mistretta, Summa, Adamo 6, Bach 10, Giacalone, Bagatolli 10, De Vita 1. All: Kljajic

ARBITRI: Ramoul – Nicolella

I RISULTATI DELLA 2^ GIORNATA DI RITORNO: CUS Palermo – Aretusa 37 : 30; Ragusa – Mascalucia 24 : 27; Genea Lanzara – Il Giovinetto 40 : 35; riposa Haenna.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 16, Palermo 11, Il Giovinetto 8, Haenna* 7, Mascalucia 7, Aretusa 5, Ragusa* 0.

*= 1 partita in meno