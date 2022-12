Basket Serie B: Salerno ko contro la capolista, Ruvo vince 64-75 La Virtus Arechi subisce nel primo quarto e si spinge fino al -6 dopo il -25 nel match

La Virtus Arechi Salerno subisce subito nel primo quarto e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, avanti anche di 25 punti, gestisce il margine fino al 40': finale di 64-75 per la capolista, che passa al Pala Carmine Longo di Capriglia di Pellezzano nella gara valida per il dodicesimo turno del girone D di Serie B. Ancora una sconfitta per la squadra di coach Francesco Ponticiello.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Dodicesima giornata

Lars Virtus Arechi Salerno - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-75

Parziali: 11-26, 18-16, 17-19, 18-14

Salerno: Laquintana 19 (5/7, 2/5), Donadoni 17 (3/7, 3/6), Birindelli 12 (5/6, 0/0), Zucca 10 (3/6, 1/3), Bottioni 3 (0/2, 0/2), Rinaldi 3 (0/0, 1/5), Moffa (0/0, 0/1), Peluso (0/1, 0/0), Piacente, Di Donato, Kader, Capocotta

Ruvo di Puglia: Toniato 25 (8/9, 3/4), Ammannato 15 (5/7, 0/3), Gatto 14 (1/3, 3/6), Diomede 12 (3/3, 2/9), Burini 7 (1/8, 1/4), Sbaragli 2 (1/1, 0/0), Fontana (0/3, 0/3), Pirani, Di Terlizzi, Ghersetti

Foto: elaborazione grafica pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno