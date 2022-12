Jomi Salerno, Ancona: "Abbiamo giocato con la testa" Il tecnico esalta la prestazione delle sue ragazze a Ferrara.

La bella vittoria di Ferrara dà morale alla Jomi Salerno. Da sottolineare il grande approccio della squadra di francesco Ancona che su un campo non facile ha lasciato poco spazio alle rivali.

“Abbiamo fatto molto bene: è così, se metti la testa in campo poi arrivano i risultati, non è un problema di valore delle squadre, ma un fatto che riguarda l’approccio. Abbiamo giocato con la testa e di conseguenza abbiamo fatto molto bene sia in attacco che in difesa – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona. – Era molto importante non far entrare le atlete di Ferrara in partita, perché si tratta di ragazze molto esperte e che avrebbero potuto creare problemi, noi siamo stati molto bravi in questo”.

Ancona ha dato spazio anche alle più giovani perché è importante avere una rosa pronta in vista degli appuntamenti più complicati. “Per quanto ci riguarda, c’è stata anche una bella rotazione, con le ragazze più giovani in campo. Loro si sono allenate sempre bene e sono contento che si facciano trovare pronte quando vengono chiamate in causa. Siamo soddisfatti del risultato e anche della classifica perché penso rispecchi i valori di questa prima parte del campionato. Ora abbiamo poche ore per goderci la vittoria, poi saremo da subito concentrati sul primo nostro obiettivo della stagione: la Supercoppa”.

Supercoppa che potrebbe essere il primo trofeo sulla panchina delle salernitane per coach Francesco Ancona.