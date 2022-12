Genea Lanzara, Kolev: "A Salerno mi sento parte di una grande famiglia" Il terzino, dopo le 16 reti al Giovinetto, racconta la sua esperienza in Italia.

Il Giovinetto è una squadra ostica da affrontare. Questo coach Manojlovic lo sapeva bene e ha preparato al meglio la sfida. La sua Genea Lanzara da record, giunta all’ottava vittoria consecutiva, non ha deluso le attese. Il 40-35 finale porta anche la firma di uno straordinario Rosen Kolev autore di 16 reti

“Sono molto contento per la vittoria ottenuta contro Il Giovinetto – dichiara il terzino – ma credo che abbiamo molto su cui lavorare. Abbiamo sbagliato molti tiri, commettendo inoltre errori tecnici ed ingenuità in difesa. Tuttavia, quello che abbiamo fatto è stato sufficiente per ottenere i due punti.

Anche personalmente ho ancora tanto da migliorare, sotto tutti i punti di vista, credo di aver trovato, però, finalmente in questo match il miglior gioco in attacco, di cui sono davvero felice. Grazie ai fisioterapisti e al lavoro che abbiamo svolto, i miei piccoli acciacchi non mi hanno infastidito in questa partita e mi sono sentito molto più a mio agio.

Per quanto riguarda la prossima partita di sabato, in Sicilia contro Aretusa, non vedo l'ora di giocare. Penso che incontreremo un buon avversario e che sarà una partita emozionante, ma il nostro obiettivo è di chiudere imbattuti e di affrontare, serenamente, le festività natalizie.

Ho sempre sognato di vivere in Italia, sperimentare la cultura e il cibo in particolare. Le persone che incontro quotidianamente sono così gentili, simpatiche e disponibili. Ma una delle cose migliori è il club – prosegue – i ragazzi della Genea Lanzara sono fantastici e credo che, qualunque cosa accadrà in futuro, qui ho trovato sicuramente dei buoni amici a lungo termine. L’organizzazione societaria, nonostante la giovane età, è straordinaria; l’intera dirigenza, il Presidente, i collaboratori, il mister insomma, tutti, sono dei padroni di casa fantastici, ognuno di loro pone massima attenzione ai particolari con tanta professionalità -conclude- e mi stanno facendo sentire parte di una grande famiglia”.

Una famiglia che vuole continuare a rincorrere dei record sognando qualcosa di grande.