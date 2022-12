Scherma, CDM sciabola: per la Gregorio Orleans è amara La campionessa campana è stata eliminata al primo turno, successo l'azzurra Criscio.

La trasferta francese di Orleans per il Gran Prix FIE, valido come seconda prova di Coppa del Mondo, è stata un grande successo per la squadra azzurra femminile. Matrina Criscio ha vinto la prova superando in finale la padrona di casa Apithy Brunet 15-14, mentre in semifinale aveva battuto l’altra azzurra Chiara Mormile che ha portato a casa un bronzo. Week end invece senza gioie per la salernitana Rossella Gregorio. Per la campionessa campana esordio amaro ed eliminazione al primo turno contro la statunitense Tartakovski.

GRAND PRIX DI SCIABOLA FEMMINILE – Orleans (Francia), 10 dicembre 2022

Finale

Criscio (ITA) b. Apithy Brunet (Fra) 15-14

Semifinali

Criscio (ITA) b. Mormile (ITA) 15-12

Apithy Brunet (Fra) b. Georgiadou (Gre) 15-11

Quarti

Mormile (ITA) b. Bashta (Aze) 15-10

Criscio (ITA) b. Skarbonkiewicz (Usa)

Georgiadou (Gre) b. Girardin (Fra) 15-2

Apithy Brunet (Fra) b. Emura (Jpn) 15-9

Tabellone dei 16

Mormile (ITA) b. Queroli (Fra) 15-14

Criscio (ITA) b. Martin Portugues (Esp) 15-13

Tabellone dei 32

Criscio (ITA) b. Kharlan (Ukr) 15-8

Mormile (ITA) b. Balzer (Fra) 15-13

Jijieishvili (Geo) b. Gargano (ITA) 15-12

Martin Portugues (Esp) b. Rotili (ITA) 15-14

Tabellone dei 64

Mormile (ITA) b. Chamberlain (Fra) 15-8

Gargano (ITA) b. Vasileva (Aus) 15-7

Criscio (ITA) b. Mouroux (Fra) 15-10

Rotili (ITA) b. Battai (Hun) 15-14

Tartakovski (Usa) b. Gregorio (ITA) 15-11

Gkountoura (Gre) b. Battiston (ITA) 15-9

Classifica (177): 1. Martina Criscio (ITA), 2. Manon Apithy Brunet (Fra), 3. Chiara Mormile (ITA), 3. Despina Georgiadou (Gre), 5. Anna Bashta (Aze), 6. Misaki Emura (Jpn), 7. Magda Skarbonkiewicz (Usa), 8. Cyrielle Girardin (Fra), 23. Rebecca Gargano (ITA), 30. Claudia Rotili (ITA), 33. Rossella Gregorio (ITA), 60. Michela Battiston (ITA), 65. Eloisa Passaro (ITA), 81. Benedetta Baldini (ITA), 86. Benedetta Fusetti (ITA), 88. Giulia Arpino (ITA), 113. Lucia Lucarini (ITA), 123. Sofia Ciaraglia (ITA)