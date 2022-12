Genea Lanzara, domenica trasferta nella tana dell'Aretusa La capolista va a caccia dell'ennesimo successo per rafforzare il primato.

Ultimo atto del 2022 per la Genea Lanzara. I salernitani di coach Nikola Manojlovic scenderanno per l’ennesima volta in Sicilia, stavolta in quel di Siracusa, per affrontare la compagine dell’Aretusa. La squadra allenata da coach Izzi, penultima in classifica con cinque punti all’attivo, venderà cara la pelle tra le mura amiche per conquistare l’intera posta in palio.

Dal canto proprio, forte degli otto successi su altrettante gare disputate e del primato in classifica, i rossoblù tenteranno di proseguire la striscia positiva di risultati ed archiviare, positivamente, il 2022 per ricaricare, poi, le batterie per un’intensa seconda parte di stagione.

“Siamo praticamente al giro di boa – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – ci prepariamo ad affrontare l’ennesima lunga e stancante trasferta in Sicilia, i ragazzi dovranno essere soprattutto lucidi e capaci di gestire al meglio le proprie energie per mantenere alti, come al solito, i ritmi di gioco. Sicuramente siamo felicissimi del percorso compiuto sinora, andando anche al di là delle aspettative, ciò che più conta è l’amalgama del gruppo che sta crescendo sempre più, trovando un notevole affiatamento. Una crescita fisiologica ma non scontata, considerando comunque che la squadra ha accolto dei volti nuovi ed il bulgaro Kolev è arrivato in corso di preparazione, e che sarà fondamentale nei prossimi mesi.

Al momento, ragioniamo di partita in partita, step by step. Affronteremo una gara difficile, ricca di insidie, dunque l’attenzione dovrà essere massima. Ovviamente l’obiettivo è quello di chiudere il 2022 con un successo e consolidare ulteriormente la nostra prima posizione in classifica”.

Il match Aretusa – Genea Lanzara, diretto dai signori Schiavone e Castagnino, andrà in scena Domenica 18 Dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Pallamano Aretusa’.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DELLA 3^ GIORNATA DI RITORNO: Il Giovinetto – Mascalucia; Haenna – Ragusa; Aretusa – Genea Lanzara; riposa Palermo.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 16, Palermo 11, Il Giovinetto 8, Haenna* 7, Mascalucia 7, Aretusa 5, Ragusa* 0.

*= 1 partita in meno