Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno ospita la Telimar Palermo Appuntamento sabato alle 14:30 alla Piscina Comunale Simone Vitale.

Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14:30 presso la Piscina Comunale Simone Vitale avrà luogo la decima giornata di campionato, che vedrà la Check-Up RN Salerno incontrare il Telimar. Dopo 2 vittorie consecutive i giallorossi sono chiamati a confermare la tendenza e puntare a regalare al pubblico di casa una vittoria contro l’ostica squadra del Palermo. “Palermo è una squadra veloce organizzata e con tanta qualità. Dobbiamo essere bravi a limitare le loro ripartenze. Vogliamo dire la nostra con coraggio e grande determinazione”

Le parole di Mister Matteo Citro. “Le due vittorie ovviamente ci hanno dato serenità, ora siamo molto concentrati e molto carichi per questa sfida. Da parte nostra vogliamo dimostrare di saper fare punti anche con squadre più importanti. Arriviamo a quest'ultima partita in una condizione mentale ottimale, ci troviamo sicuramente davanti una squadra importante che gioca le coppe europee, però in casa cercheremo fino alla fine di provare a portarci il risultato dalla nostra. Siamo molto positivi, mentalmente non abbiamo troppe pressioni. Dal punto di vista tecnico quello su cui stiamo puntando sarà la difesa perché nelle quattro partite in cui abbiamo fatto punti abbiamo subito una media di 5/6 gol, quindi la difesa sarà importante, dobbiamo cercare di limitare i loro attaccanti.” Queste le parole del portiere salernitano Gabriele Vassallo. È prevista la diretta streaming dalla pagina Facebook delle Rari Nantes Nuoto Salerno.