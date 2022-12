Serie C: disfatta Gelbison (5-1) con il Monopoli, esordio amaro al Guariglia Inutile il gol del momentaneo 1-1 siglato da De Sena

È amarissimo il ritorno nel Cilento per la Gelbison. La società rossoblu, che per la prima volta in stagione ha giocato al “Guariglia” di Agropoli, è stata superata 5-1 dal Monopoli. I pugliesi hanno sbloccato il risultato al 10’ del primo tempo con Pinto. De Sena dieci minuti dopo ha trovato la momentanea parità, prima della rete di De Santis che al 35’ ha riportato avanti il Monopoli. Nella ripresa gli ospiti hanno dilagato con Manzari, Viteritti e Starita che hanno chiuso la sfida del Guariglia sul risultato di 5-1. La Gelbison resta a quota 23 punti, undicesima in classifica, il Monopoli, con 25 punti, sale momentaneamente al sesto posto.