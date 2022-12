Pallanuoto, A1: la Check Up Rari Nantes cede alla Telimar Palermo Gli uomini di coach Citro hanno concesso troppo ai siciliani.

Si è tenuta sabato 17 dicembre 2022 presso la Piscina Comunale Simone Vitale la decima giornata di campionato della Check-up RN Salerno contro il Telimar Palermo. Un buonissimo inizio per la Rari che ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio e che ha cercato la vittoria avvicinandosi al pareggio negli ultimi 30 secondi del match.

Una crescita del livello di gioco che lascia ben sperare per gli scontri diretti che attendono i giallorossi nei primi mesi del nuovo anno, proprio come sottolineato dalle parole del mister subito dopo l’incontro:

“È stato un peccato chiudere l’anno con questa sconfitta anche perché siamo partiti molto bene, con un'ottima difesa, poi ci sono stati dei passaggi a vuoto e alcuni episodi controversi. Ci si augura che con questa partita si sia chiuso un percorso per quanto riguarda l’inizio di campionato difficile sia per il calendario che per tutte le problematiche logistiche della piscina. Lavoreremo affinché dall'anno prossimo si possa fare bottino pieno nei tre scontri diretti contro il Bologna, Nuoto Catania e il Quinto. Nel complesso il bilancio è soddisfacente. Sicuramente è stato fondamentale aver battuto il Bogliasco, il Posillipo nel derby e la Distretti Ecologici. C'è un po’ di rammarico per il pareggio con l'Anzio, però tutto sommato va bene così. Bisognerà ripartire con lena nuova l'anno prossimo, allenandosi bene durante le feste.” queste le parole al termine della gara di mister Matteo Citro. Si tornerà in acqua il 14 gennaio 2023 contro la De Akker Team a Bologna alle ore 15:00.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO – TELIMAR PALLANUOTO 9-10 (2-1, 3-5, 1-2, 3-2)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 2, U. Esposito 1, C. Sanges, G. Siani, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, V. Gallo 3, G. Parrilli, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro 2, S. Maione, G. Vassallo, All. Citro

TELIMAR: E. Jurisic, M. Del Basso 1, A. Vitale 1, E. Fabiano, A. Giorgetti 2, J. Hooper 5, A. Giliberti, A. Pericas Eixarch, F. Lo Cascio, D. Occhione 1, R. Lo Dico, Ricciardello, All. Baldineti

Arbitri: BRASILIANO PETRONILLI

Note: Espulsi Siani (Salerno) per proteste e Giorgetti (Telimar) nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Occhione (Telmar) nel terzo, Tomasic (Salerno) e Del Basso (Telimar) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Salerno 5/15 + un rigore e Telimar 4/13. Telimar con 12 giocatori a referto. Spettatori 100 circa