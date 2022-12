Jomi Salerno, dominio assoluto nella Youth League under 20 Le ragazze di Ancona hanno battuto Sassari, Casalgrande, Primule Azzurre e Teramo.

La Jomi Salerno chiude al primo posto in classifica (nel proprio girone) la prima fase dell’Under 20 Femminile Youth League. Quattro vittorie su altrettante gare disputate in quattro giorni alla Palestra Palumbo di Salerno che, per l’occasione, ha ospitato tutti i match in programma nel girone D della competizione giovanile. Sassari, Casalgrande, le Primule Azzurre e, infine, Teramo: queste le altre compagini impegnate nel girone e battute da Salerno, dunque, a bottino pieno. Intanto, sono buone le indicazioni e positive le risposte ottenute, nei quattro giorni di gara, dal tecnico delle salernitane, mister Francesco Ancona, con, le più giovani giocatrici della Jomi, molte di loro anche in forza alla prima squadra, brave dimostrare le proprie doti tecniche e qualità individuali.

Gli otto punti conquistati dalle salernitane nella fase appena conclusa della competizione giovanile, rappresentano un importantissimo vantaggio per le successive fasi della Youth League: le gare della seconda e terza fase eliminatoria si giocheranno rispettivamente dal 27 al 29 gennaio e dal 10 al 12 marzo prossimi, mentre dal 1 al 4 giugno andrà in scena in Abruzzo la fase conclusiva del Final Round.



Di seguito il resoconto delle gare disputate dall’Under 20 della Jomi Salerno nell’ambito della Youth League:

Giovedì 15 dicembre ore 19.30 Sassari – Salerno 19 – 31

Venerdì 16 dicembre ore 16.30 Salerno – Casalgrande 30 - 28

Sabato 17 dicembre ore 17.00 Salerno – Primule Azzurre 26 – 21

Domenica 18 dicembre ore 18.00 Salerno – Teramo 35 – 32