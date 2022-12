Genea Lanzara, il presidente Sica è soddisfatto Dopo nove successi consecutivi il massimo dirigente può sorridere.

Nove vittorie su altrettante partite. Quello della Genea Lanzara è un dominio assoluto. Il girone C del torneo di serie A2 ha un solo padrone ed è proprio la squadra salernitana. Nell’ultima partita del 2022 è arrivato un altro successo sul campo dell’Aretusa.

“Abbiamo chiuso l’anno ottimamente –ha dichiarato il presidente Domenico Sica– i ragazzi passo dopo passo crescono, si conoscono meglio, sono più collaudati nei meccanismi di gioco e stanno trovando l’amalgama definitivo che sarà fondamentale nella seconda parte di stagione. Bene soprattutto in difesa, nel primo tempo abbiamo subito soltanto nove reti e questo è un fattore importante. Nella ripresa, poi, le numerose esclusioni momentanee ci hanno fatto subire, inevitabilmente, qualche segnatura in più.

Sono davvero felice anche per i giovanissimi del gruppo che, appena un giorno prima, hanno conquistato l’ennesimo successo anche nel campionato interregionale di Serie B. Insomma, il percorso di crescita prosegue in maniera esponenziale grazie al duro lavoro compiuto quotidianamente dai ragazzi sotto le indicazioni di coach Manojlovic. Adesso – conclude Sica – le meritate vacanze natalizie e poi dal 2 gennaio riprenderemo a lavorare duramente per arrivare pronti ai prossimi appuntamenti”.