Italrugby femminile: la salernitana Franco invitata al raduno di Parma Dal 6 all’8 gennaio la squadra del neo coach Ranieri lavorerà insieme per trovare l’amalgama.

Dopo la fine dell’era Di Giandomenico la Nazionale italiana femminile di rugby ha voltato pagina iniziando un nuovo quadriennio. I quarti di finale raggiunti al Mondiale in Nuova Zelanda è un risultato quasi insperato solo qualche anno fa. Ora bisognerà dare continuità. Per farlo è stata scelta la figura di Giovanni Ranieri che ha già iniziato a lavorare.

Dal 6 all’8 gennaio a Parma è in programma il secondo raduno con 35 atlete convocate. Tra le selezionate c’è anche una delle colonne azzurre: la veterana Giada Franco che al Mondiale in Nuova Zelanda è stata tra le migliori. La ragazza salernitana fa parte della lista delle invitate al raduno per dare spazio alle giovani ma al tempo stesso creare amalgama col gruppo storico.

Questo raduno servirà anche in vista dei prossimi match. Nel 2023 l’appuntamento più importante è il Sei Nazioni che prenderà il via il prossimo 26 marzo quando allo Stadio Lanfranchi di Parma andrà in scena la sfida contro la Francia, squadra che ha battuto le azzurre proprio nei quarti di finale ai Mondiali in Nuova Zelanda. In precedenza, invece, precisamente sabato 11 febbraio a Barcellona, le azzurre sosterranno un confronto amichevole con la Nazionale spagnola.

Le 26 atlete convocate e le atlete invitate:

Capomaggi, Beatrice - Villorba Rugby

Cassaghi Alice - Cus Milano Rugby

Cavina Giulia - Cus Milano Rugby

Cheval Mathilde - Valsugana Rugby Padova

D'Inca' Alyssa - Villorba Rugby

Duca Giordana - Valsugana Rugby Padova

Fedrighi, Valeria – Stade Toulousain

Frangipani, Alessandra – Villorba Rugby

Frison, Elisa – Rugby Parabiago

Gai, Lucia – Valsugana Rugby Padova

Giordano, Elisa – Valsugana Rugby Padova

Granzotto Francesca - Unione Rugby Capitolina

Gronda, Alessia - Cus Torino

Gurioli, Laura - Villorba Rugby

Margotti Alessia - Valsugana Rugby Padova

Maris, Gaia – Wasps RFC

Muzzo, Aura - Villorba Rugby

Ostuni Minuzzi, Vittoria - Valsugana Rugby Padova

Paganini, Laura - Cus Milano Rugby

Rigoni, Beatrice - Valsugana Rugby Padova

Seye, Sara - Rugby Calvisano

Sgorbini, Francesca – ASM Romagnat

Stecca, Emanuela - Villorba Rugby

Stefan, Sofia - Valsugana Rugby Padova

Stevanin, Emma - Valsugana Rugby Padova

Vecchini, Vittoria - Valsugana Rugby Padova

Atlete invitate:

Buso, Gaia – Rugby Colorno

Castellani, Sofia – Rugby Colorno

Dosi, Gaia – Rugby Colorno

Franco, Giada – Rugby Colorno

Locatelli, Isabella – Rugby Colorno

Madia, Veronica – Rugby Colorno

Ranuccini, Alissa – Rugby Colorno

Rolfi, Sofia – Rugby Colorno

Sillari, Michela – Valsugana Rugby Padova