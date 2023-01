Jomi Salerno, dal mercato arriva la cubana Gomez Rinforzo importante per Ancona che potrà contare su una giocatrice esperta e con grandi qualità.

La prima novità del 2023 in casa Jomi Salerno porta il nome di Eyatne Rizo Gomez. La 27enne cubana, originaria de L’Avana, è una nuova giocatrice della Jomi e sarà già da oggi a disposizione del tecnico Francesco Ancona. Giocatrice esperta e dalle ottime qualità, la Gomez nasce come ala sinistra: è in questo ruolo, infatti, che ha giocato ai Mondiali di Danimarca con la Nazionale Cubana. Nelle ultime sei stagioni, invece, in Francia, con la maglia del CJF Fleury Loiret Handball, si è specializza nel ruolo di centrale/terzino.

Nel corso della sua carriera Eyatne Rizo Gomez ha vinto la medaglia d’oro con la propria nazionale nel 2015 nel Campionato di pallamano femminile del Nord America e dei Caraibi a Porto Rico, una d’argento sempre nel 2015 nel Campionato Panamericano a Cuba ed, infine, le due medaglie di bronzo ai Giochi centroamericani e caraibici a Baranquilla nel 2018 e ai Giochi Panamericani di Lima nel 2019. Dopo il fallimento nel mese di novembre del CJF Fleury Loiret Handball, a cui la cubana era legata, la Gomez è ora desiderosa di scendere in campo con la maglia della Jomi Salerno.

“Sarà un'esperienza molto bella per me perché, dopo un lungo periodo in Francia, quasi 7 anni, cambierò squadra e farò nuove esperienze – ha dichiarato Eyatne Rizo Gomez -. Porterò il meglio di me nel campo in cui sono venuta a giocare. Grazie per avermi aperto le porte di Salerno”.