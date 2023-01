Hockey su pista. Roller Salerno, domani esordio in A2 contro Viareggio Rinforzo per i campani: c'è l'italo argentino Juan Cruz Fontan Alfani

La serie A2 di hockey su pista torna a Salerno. Domani (sabato 7 gennaio), a distanza di undici anni dall'ultima partecipazione, la Campolongo Hospital Roller Salerno farà il suo esordio nel secondo campionato nazionale hockeistico. Al Palatulimieri alle 19.30 arriverà Viareggio che terrà a battesimo la formazione di Massimo Giudice. L'allenatore dei salernitani, che sarà coadiuvato in panchina da Alfonso Rotolo, spera di bagnare nel migliore dei modi il ritorno in serie A2. Rispetto alla squadra che ha affrontato il girone eliminatorio di Coppa Italia, ci saranno alcune novità: da qualche settimana la società del patron Gianfranco Camisa ha ingaggiato l'italo-argentino Juan Cruz Fontan Alfani, attaccante che in passato ha indossato la maglia del Giovinazzo in serie A1 e che arriva a Salerno dal Valencia Hockey Club. In rosa ci sarà anche Pierluigi Di Somma che già in passato ha indossato la divisa del sodalizio salernitano.

«Non vediamo l'ora di scendere in pista», ha affermato il coach Massimo Giudice. «Dopo i test di Coppa Italia abbiamo lavorato sodo per migliorare la condizione atletica e farci trovare pronti all'appuntamento con la serie A2. Vogliamo rappresentare al meglio i colori della nostra città e l'antica tradizione hockeistica che da 40 anni ci vede protagonisti in questo sport».

Durante l'intervallo di Campolongo Hospital Roller Salerno-Viareggio è prevista anche l'esibizione delle atlete della squadra di pattinaggio artistico, guidate dall'allenatore Simone Scala.