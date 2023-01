Pallamano, A1: per la Jomi Salerno la prima del nuovo anno è vincente Le ragazze mi coach Ancona hanno battuto 35-24 il Casalgrande Padana.

Si apre con un successo il 2023 della Jomi Salerno che, nella prima giornata del girone di ritorno, centra la vittoria in trasferta sul campo della Casalgrande Padana. Smaltite le festività natalizie, dunque, le salernitane non si sono fatte trovare impreparate, continuando sulla scia positiva su cu si è chiuso il 2022. Ottimo esordio della cubana Eyatne Rizo Gomez che, al termine dell’ora di gioco, si è confermata miglior realizzatrice del match.

È la Casalgrande Padana ad aprire le marcature: doppio vantaggio iniziale per le padrone di casa con le reti di Mangone e Artone, mentre l’ex del match, Nadia Bordon, dice no ad un tiro di Ramona Manojlovic. Arriva al quarto minuto la prima rete della Jomi Salerno con il gol di Ilaria Dalla Costa. È un avvio di gara altalenante con la Jomi che impiega qualche minuto per trovare la giusta concentrazione in campo e con una convinzione maggiore, almeno nelle battute iniziali, da parte delle atlete di Marco Agazzani. Intanto, trascorsi i primi minuti del match, la Jomi Salerno viene fuori e passa per la prima volta in vantaggio al settimo minuto grazie a Giulia Rossomando: sarà la numero 6 assieme alle compagne Squizziato, Dalla Costa e Lauretti Matos, poi, ad invertire l’inerzia della gara. Dal quarto d’ora è, infatti, un monologo targato Salerno al PalaKeope di Casalgrande, con le atlete di coach Ancona brave a sfruttare gli errori delle avversarie e a costruire così il proprio dominio in campo, allungando le distanze. Chiusi tutti gli spazi, le emiliane, infatti, non sono più capaci di trovare la via del gol. Grazie anche al contributo della cubana Rizo Gomez, all’esordio con la maglia della Jomi, le salernitane allungano considerevolmente sulla Casalgrande Padana, +8 il massimo vantaggio costruito proprio grazie alla giocatrice con il numero 2, e chiudono così il primo tempo sul 9 – 16. Una serie di errori da una parte e dall’altra caratterizza, poi, i primi minuti della seconda frazione di gioco.

È sempre la Jomi Salerno avanti sulle biancorosse. Nel secondo tempo l’exploit di Rizo Gomez, protagonista assoluta del match, tiene saldamente Salerno alla guida dell’incontro. Troppi gli errori in fase difensiva e i palloni sprecati per la Casalgrande che, complice anche la stanchezza, non riesce a tenere le atlete di coach Ancona che archiviano il match con il risultato di 24-35.



Nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 14 gennaio alle

ore 17.00 al PalaPalumbo di Salerno, la Jomi sarà impegnata contro il

Cassano Magnago.

Casalgrande Padana - Jomi Salerno 24 – 35 (9 – 16)



Casalgrande Padana: Bonacini, Rondoni E., Mangone 3, Giombetti 2, Franco (VK) 6, Furlanetto (K) 6, Bordon, Apostol, Artoni S., Rondoni C., Mutti, Artoni A. 1, Orlandi 4, Baroni, Giovannini, Mattioli 1, Lusetti 1. All. Marco Agazzani



Jomi Salerno: Rizo Gomez 8, Stellato 2, Dalla Costa (VK) 4, Rossomando 6, Avagliano, Squizziato 6, Di Giugno, Stettler, Bajciova 2, Manojlovic 4, Napoletano (K), Chianese, Pereira, Lauretti Matos 3. All. Francesco Ancona



Arbitri: Riello, Panetta