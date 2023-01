Jomi Salerno, Ancona: "Non era scontato fare bene dopo la lunga sosta" Il tecnico può essere soddisfatto della bella vittoria conquistata sul campo del Casalgrande Padana.

La vittoria ottenuta alla ripresa è un segnale positivo. La Jomi Salerno è partita col piede giusto. Espugnare il campo del Casalgrande Padana non è mai impresa facile, farlo con margine è poi una grande iniezione di fiducia. Lo sa bene coach Francesco Ancona: “Non era scontato fare bene perché si trattava della prima partita dopo una lunga pausa e si sa che questo genere di gare possono essere rognose. Abbiamo avuto i primi quindici minuti in cui non abbiamo giocato in attacco, facevamo solo la fase difensiva e quindi non riuscivamo a segnare, ma poi le ragazze sono venute fuori bene".

"Sono soddisfatto dell’esordio di Gomez che ha dato immediatamente un segnale di fuoco: è una giocatrice caratterialmente molto ben predisposta, è abbastanza vissuta e rodata, è una di grande esperienza, su cosa sappia fare c’è poco da dire e lo ha dimostrato in campo - sottolinea il tecnico-. In generale per noi era importante partire subito bene, abbiamo conquistato la vittoria su un campo dove squadre come Bressanone ed Erice hanno perso punti, noi invece siamo riusciti a guadagnarli e questo era fondamentale perché il campionato è ancora lungo e noi abbiamo un calendario non semplice”.

Dopo la prima gara del 2023 giocata in trasferta, la Jomi Salerno è pronta per tornare tra le mura amiche. L’appuntamento è per sabato 14 gennaio quando al PalaPalumbo di Salerno arriverà Il Cassano Magnago.