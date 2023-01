Hockey pista. Roller Salerno, ko al Palatulimieri contro Viareggio Esordio amaro nel campionato di serie A2 per la formazione di Massimo Giudice

È amaro l’esordio nel campionato di serie A2 della Campolongo Hospital Roller Salerno. La squadra di Massimo Giudice, cede 4-2 al Palatulimieri contro la Farmaè Pumas Ancora Viareggio. I ragazzi di Mirko Bertolucci mettono in discesa il match già nei primi 25 minuti di gioco: al 4’, nonostante la momentanea inferiorità numerica, passano con Marchetti. Salerno risponde quasi subito, trovando il pari con Sabetta. Ma con il passare dei minuti la squadra ospite ne ha di più e prima trova il 2-1 con un sigillo dalla distanza di Pesavento e, poi, cala il tris con Pezzini che chiude la prima frazione sul 3-1.

Nella ripresa la musica non cambia: Viareggio controlla il risultato, Salerno prova a colpire di rimessa ma manca di precisione sotto porta. Al 4’ è di nuovo Marchetti a calare il poker che mette in ghiaccio il risultato. Ad 8’ dalla fine l’italo argentino Fontan Alfani trova un gran gol dalla distanza ma che serve soltanto a rendere la sconfitta meno pesante. «Abbiamo affrontato una squadra di qualità e ben organizzata», ha detto al termine del match il coach della Ch Roller Salerno, Massimo Giudice. «Sapevamo di non essere ancora pronti, dobbiamo lavorare sodo per ridurre il gap e farci trovare pronti alle prossime sfide», ha concluso l’allenatore salernitano.