Boxe, Mouhiidine in raduno ad Assisi La stella azzurra resterà al Centro Nazionale di Pugilato fino al 31 gennaio.

La lunga strada verso Mondiali e Olimpiadi è iniziata. In questo 2023 non c’è tempo da perdere per dare l’assalto alle medaglie iridate e alla qualificazione per Parigi 2024. Da oggi la Nazionale maschile è in raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi dove resterà fino al 31 gennaio. Tra i presenti c’è anche il vicecampione del mondo e oro Europeo Aziz Abbes Mouhiidine.

Il ragazzone di Mercato San Severino è la stella della squadra azzurra di cui fa parte anche il giovane Michele Baldassi di Torre Annunziata. Tra i convocati dello staff tecnico guidato da Emanuele Renzini e composto da Riccardo D’Andrea, Laura Tosti, Gennaro Moffa, Eugenio Agnuzzi, Massimo alora e il preparatore atletico Mattia Tanti, ci sono anche Federico Serra, Francesco Iozia, Gianluigi Malanga, Francesco Magri, Salvatore Cavallaro (71 kg), Salvatore Cavallaro (80 kg), Alfred Commey e Diego Lenzi.