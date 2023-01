Pallanuoto, A1: Check-up Rari Nantes Salerno ko a Trieste Gli uomini di Citro partono bene prima di cedere alla distanza.

Si è tenuta sabato 28 gennaio alle ore 18:30 presso la Piscina “B. Bianchi” di Trieste la quattordicesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, di Serie A1 maschile di pallanuoto della Check-up RN SALERNO contro la Pallanuoto Trieste.

Un ottimo inizio che ha visto la Check-up RN SALERNO guidare la partita per oltre metà match. Subito in vantaggio con Barroso, autore di 3 reti, e Luongo. Nonostante l’assenza di peso dell’attaccante mancino Valentino Gallo, la squadra ha mostrato un buon gioco durante tutta la gara, sia in attacco che in difesa, tradito solo da poche occasioni che hanno fatto sfumare la vittoria.

Appuntamento alla Piscina Vitale per i prossimi due incontri a distanza ravvicinata, mercoledì 1° febbraio alle ore 20:00 contro l’AN Brescia e domenica 5 febbraio ore 12:30, contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco.

TABELLINO

PALLANUOTO TRIESTE -- CHECK-UP RN SALERNO 10-8 (3-3; 1-2; 4-2; 2-1)

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio 1, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino 1, Bego, Mezzarobba, Razzi 2, Inaba 3, Bini 1, Mladossich 1, Ghiara. All. Bettini

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 2, Esposito, Sanges, Siani, Gallozzi, Tomasic, Maione, Parille 1, Bertoli 2, Barroso 3, Pica, Vassallo. All. Citro

Arbitri: Brasiliano e Nicolai

Note: usciti per limite di falli Bini (T), Esposito (S) e Barroso (S) nel quarto periodo; superiorità numeriche Pallanuoto Trieste 5/10+1 rigore, Rn Salerno 4/9+2 rigori

Foto: Fabrizio Ruzzier per l'ufficio stampa Rari Nantes Salerno