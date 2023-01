Basket: Lars Virtus Arechi Salerno ko contro Cassino (77-90) Serie B, girone D: i blaugrana non bastano i 31 punti di Niccolò Moffa

La Lars Virtus Arechi Salerno è stata battuta dalla BPC Virtus Cassino con il finale di 77-90 nella gara valida per il diciassettesimo turno del girone D di Serie B. Ai blaugrana non bastano i 31 punti di Niccolò Moffa. Per Cassino ci sono i 28 punti di Michele Pacitto.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciassettesima Giornata

Lars Virtus Arechi Salerno - BPC Virtus Cassino 77-90

Parziali: 14-30, 20-21, 17-26, 26-13

Salerno: Moffa 31 (7/9, 4/8), Zucca 14 (5/7, 0/5), Donadoni 10 (5/7, 0/3), Laquintana 8 (2/4, 1/3), Rinaldi 6 (0/0, 2/5), Birindelli 6 (3/4, 0/0), Kader 2 (1/4, 0/2), Beatrice (0/0, 0/1), Capocotta, Loiq, Peluso, Piacente

Cassino: Pacitto 28 (6/7, 4/9), Kekovic 25 (6/8, 3/5), Teghini 14 (2/2, 2/2), De Leone 9 (4/7, 0/0), Milosevic 7 (2/3, 1/3), Brigato 5 (2/2, 0/3), Cepic 2 (0/2, 0/1), Truglio (0/0, 0/1), Gay, Gambelli, Frizzarin

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Cassino SSD a RL