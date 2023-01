Genea Lanzara, Sica: "Siamo felici per come si è conclusa la regular season" Il presidente racconta lo stato d'animo della società dopo una prima fase eccezionale.

La cavalcata della Genea Lanzara è stata esaltante. La squadra salernitana ha dominato la regular season chiudendola in testa. Ora però la mente è già proiettata sulla fase ad orologio per concludere il lavoro. Del momento della compagine salernitana, reduce dalla netta vittoria di Ragusa per 50-27, ha parlato il presidente Domenico Sica.

“Siamo davvero felici per come si è conclusa la regular season in realtà anche per come si è sviluppata l’intera prima fase della competizione. Soprattutto in queste ultime gare abbiamo avuto ottime risposte dall’intera rosa a disposizione, con atleti che hanno avuto più minutaggio e hanno dimostrato di poter fare tranquillamente la propria parte. Questo sarà fondamentale per gli ultimi mesi della stagione, dove servirà l’apporto di ognuno dei ragazzi. Ora bisognerà, appunto, recuperare le energie per affrontare la delicata e decisiva fase ad orologio. In quanto primi classificati, riposeremo nella prima giornata, dunque, ci attenderà una pausa lunghissima considerando che ritorneremo in campo a quasi un mese di distanza. Sicuramente potremo approfittare della sosta per perfezionarci ulteriormente, ma le lunghe soste non fanno mai bene e lo abbiamo visto nella prima gara del 2023 ad Enna, dove abbiamo ottenuto l’unica sconfitta di misura della stagione ritornando in campo anche in quell’ occasione a circa un mese di distanza dall'ultimo match disputato, osservando il turno di riposo nella settimana precedente. In ogni caso, sono certo che i ragazzi faranno del loro meglio e si faranno trovare pronti per gli appuntamenti che contano”.