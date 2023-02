Pallanuoto, A1: la Rari Nantes Salerno ospita Brescia Alla Vitale, fischio d'inizio alle 20:00, va in scena la sfida della quindicesima giornata.

La Check-Up Rari Nantes Salerno è pronta a tornare in acqua per il turno infrasettimanale, valido per la quindicesima giornata, del torneo di serie A1.

Appuntamento questa sera alle 20:00 alla Piscina Simone Vitale per affrontare l’AN Brescia dell’ex Vincenzo Dolce, campione del mondo col Settebello nel 2019 e argento la scorsa estate ai Mondiali di Budapest.

La sfida è stata presentata da coach Matteo Citro. “Gara complicata e stimolante dobbiamo sfruttare queste occasioni per arrivare al meglio agli scontri diretti che ci attendono nelle prossime settimane”.

È prevista la diretta streaming dalla Pagina Facebook della Rari Nantes Nuoto Salerno.