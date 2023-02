Pallanuoto, A1: Brescia sbanca la Vitale, Rari Nantes annichilita I vicecampioni d'Italia hanno dominato il match, domenica arriva la Pro Recco.

Alla Piscina Comunale Simone Vitale è andata in scena l’attesa sfida tra la Check-up Rari Nantes Salerno e l’AN Brescia del grande ex Vincenzo Dolce, autore di una rete. Gli ospiti si sono imposti con grande facilità per 13-4. Risultato pesante figlio di una partenza shock.

Nel primo quarto i vicecampioni d’Italia hanno annichilito i campani chiudendo il parziale sul 4-0. Un break pesante che ha messo gli uomini di Citro spalle al muro. Fare un risultato positivo era impossibile anche da pronosticare, ma in primis chi è sceso in acqua non pensava ad un avvio così complicato. Anche nel secondo periodo, nonostante il primo gol dei padroni di casa, gli ospiti sono andati a segno quattro volte. Equilibrio maggiore, invece, nella seconda parte di gara. Il match è stato comunque utile per dare minutaggio a Taurisano che si è ben comportato sfoderando ottime parate contro una delle migliori squadre europee.

Il tour de force per la squadra di Citro continua. Infatti, dopo il ko interno con Brescia, domenica si tornerà a giocare alla Simone Vitale, fischio d'inizio alle 12:30, per affrontare un altro big match contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco.

TABELLINO

CHECK-UP RN SALERNO –AN BRESCIA 4-13 (0-4, 1-4, 2-2, 1-3)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 1, Esposito, Maione, Siani 1, Gallozzi, Tomasic, Gallo, Parilli, Bertoli, Barroso 2, Pica, Vassallo. All. Citro

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce 1, C. Presciutti 1, T. Gianazza 1, D. Lazic 1, B. Vapenski, V. Renzuto Iodice 1, K. Kharkov 2, J. Alesiani 3, S. Luongo 2, E. Di Somma 1, N. Gitto, T. Baggi Necchi, All. Bovo

Arbitri: Nicolosi, D'Antoni

Note: Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: RN Salerno 0/6 + un rigore e AN Brescia 3/5. Spettatori: 120 circa.