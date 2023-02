Rari Nantes Salerno, Citro: "Difficile opporre grossa resistenza" Gallozzi:” Affrontare una squadra così forte e quotata come il Brescia non è facile”

Il tour de force di cui è protagonista in questa settimana la Check-up Rari Nantes Salerno in questa settimana, terminerà domenica con il match contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco che alle 12:30 saranno ospiti alla Piscina Comunale Simone Vitale. Un’altra sfida proibitiva dopo il ko di mercoledì sera contro Brescia che si è imposto per 13-4.

Del match infrasettimanale ha parlato coach Citro. “Una squadra come il Brescia, che utilizza un pressing così alto, diventa letale nelle ripartenze. Difficile opporre grossa resistenza, sicuramente all'inizio della partita c'è stato qualche nostro momento di pausa che ha agevolato le loro armi migliori come appunto le controfughe però poi c'è stata una buona reazione anche dal punto di vista mentale, come dimostrato all'ingresso di Taurisano nel terzo tempo che si è esibito in ottime parate. Taurisano è da considerare un titolare a tutti gli effetti, sta crescendo molto e darà sicuramente una mano in altre occasioni. Domenica ci attende il Recco, partita che sarà un test utile in vista degli scontri diretti. In un campionato molto livellato, molto equilibrato in cui tante partite si giocano punto a punto il rammarico è per aver perso lasciato dei punti importanti. Chiaramente non va dimenticato quanto ha inciso il discorso Vitale ed i continui cambi negli allenamenti che speriamo di metterci alle spalle una volta e per tutte”.

Gli fa eco anche Daniel Gallozzi. “Affrontare una squadra così forte e quotata come il Brescia non è facile. È una squadra che utilizza un pressing molto alto ed è molto fisica, ricca di campioni, tra cui ovviamente il salernitano Vincenzo Dolce. E stato un test utile come sarà quello di Recco per mettere benzina nelle gambe in vista degli scontri diretti, a partire da quello del 10 febbraio Di Ostia contro i Distretti Ecologici. Stasera c'è stata comunque una buona reazione nella seconda parte di gara anche dal punto di vista caratteriale. Non bisogna dimenticare i continui problemi con l’impianto della Vitale. Non ricordo nemmeno quando abbiamo disputato l'ultima partita davanti al nostro pubblico. Si spera che la Vitale torni ad essere il nostro fortino".