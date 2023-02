Coppa Italia: la Jomi Salerno batte Ferrara e vola in semifinale Dalla Costa: “Vogliamo portare a casa il trofeo”.

Confermati i pronostici della vigilia, la Jomi Salerno ha trovato il successo nei quarti di finale di Coppa Italia e ha staccato il pass per la semifinale di sabato. Contro la Securfox Ferrara, infatti, non c’è stata storia e le salernitane, per prime in questa edizione di Coppa

Italia, hanno gioito per il passaggio al turno successivo della competizione.

Jomi Salerno – Securfox Ferrara ha aperto i quattro giorni di gare in programma all’RDS Stadium in occasione della Finals di Coppa Italia. E’ stata la squadra allenata da Carlos Britos a passare per prima in vantaggio, dopo 30 secondi dall’inizio del match, con la rete di Sormaz

(miglior marcatrice della formazione estense). Non si è fatta attendere la risposta della Jomi Salerno, subito in gol allo scoccare del primo

minuto di gioco con il pareggio di Ilaria Dalla Costa, nei giorni scorsi decretata Miglior giocatrice italiana assoluta nell’ambito dei FIGH

Awards 2022.

Un primo quarto tra Jomi e Securfox di sostanziale equilibrio, con le squadre a distanziarsi al massimo di una rete. Sono state poi le salernitane, però, ad accelerare per provare quanto prima a chiudere la gara. Dopo i quindici minuti iniziali, le atlete allenate da coach Francesco Ancona, infatti, hanno staccato sulle avversarie di 3, poi hanno raggiunto il +6 con la rete di Rizo Gomez, ultima arrivata in

casa Jomi, fino a staccare ulteriormente chiudendo il primo tempo avanti di 9. Con la stessa grande attenzione in difesa e cattiveria in attacco, le salernitane hanno poi iniziato la seconda frazione di gioco. Un vero e proprio monologo targato Jomi con la Securfox Ferrara in difficoltà a bloccare le azioni d’attacco, quasi sempre efficaci, delle salernitane autrici di una ottima prestazione corale e trascinate dalle reti di Manojlovic (miglior marcatrice) e Rossomando, poi premiata come MVP del match. Messa una sostanziale distanza sulle estensi, coach Ancona ha optato per le rotazioni, dando minuti alle più giovani: Di Giugno, poi a sua volta sostituita tra i pali nella fase conclusiva del match da Ciociano, ed in campo Avagliano, Cirino e Stellato tutte in rete.

Centrato il primo obiettivo, le salernitane saranno ora nuovamente in campo per la semifinale di Coppa Italia in programma sabato 4 febbraio, alle ore 14.00, contro la vincente tra Erice e Casalgrande.

“La prima è andata. Il nostro primo obiettivo era, appunto, vincere la prima partita per poi affrontare la semifinale – ha dichiarato il vicecapitano della Jomi Salerno Ilaria Dalla Costa -. Ora abbiamo tempo per riposare, per scoprire quale sarà la nostra avversaria di sabato. E’ andato tutto per il meglio, dobbiamo continuare con questa mentalità vincente e poi il futuro dirà chi sarà il migliore. Noi speriamo di arrivare in finale e di portare a casa questo trofeo che a Salerno manca ormai da due anni”.



Jomi Salerno – Securfox Ferrara 42 - 24 (20 - 11)



Jomi Salerno: Rizo Gomez 5, Stellato 2, Dalla Costa (VK) 5, Rossomando 6, Avagliano 1, Squizziato 5, Cirino 1, Di Giugno, Stettler, Bajciova 4, Manojlovic 7, Napoletano (K) 4, Ciociano, Pereira, Lauretti Matos 2. All. Francesco Ancona



Securfox Ferrara: Ferrari, Ferrara 3, Pavanini, Manfredini (VK) 1, Tanic 2, Janni, Vitale, Lo Biundo, Marrocchi Ongay 4, Angelini, Ottani, Sormaz 8, Soglietti (K) 3, Petrova. All. Carlos Alberto Britos

Arbitri: Passeri, Rinaldi

Commissari: Onnis, Aldea