Basket Serie B: la Lars Virtus Arechi Salerno ko a Corato (63-61) Coach Ponticiello: "Non siamo stati capaci di giocare con la tranquillità offensiva"

La Lars Virtus Arechi Salerno è uscita sconfitta dal parquet dell'Adriatica Industriale Corato con il punteggio di 63-61 nella gara valida per la diciottesima giornata di Serie B (girone D). Risulta decisiva la rimonta dei padroni di casa nell'ultimo quarto, da 19-9.

Ponticiello: "Avversari più bravi nei minuti decisivi"

"Nell’ultimo quarto, purtroppo, non siamo stati capaci di giocare con la tranquillità offensiva e l’intensità difensiva che avevamo messo in mostra nelle prime tre frazioni. - ha affermato il coach della Virtus Arechi, Francesco Ponticiello - Poi nel finale siamo stati ingenui nella gestione. Con grande rammarico, quindi, ritorniamo a casa senza due punti che, credo, avremmo meritato, ma ciò non significa che Corato ha rubato il successo. Anzi i nostri avversari sono stati bravi a gestire con maggiore semplicità la pressione dei minuti decisivi".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciottesima Giornata

Adriatica Industriale Corato - Lars Virtus Arechi Salerno 63-61

Parziali: 13-17, 20-21, 11-14, 19-9

Corato: Stella 17 (4/8, 3/8), Battaglia 15 (1/5, 4/9), Boev 10 (4/4, 0/0), Infante 10 (5/9, 0/0), Trunic 5 (2/6, 0/5), Idiaru 4 (2/3, 0/0), Artioli 2 (1/3, 0/2), Sgarlato, Del Tedesco, Mrgic, Gambarota

Salerno: Zucca 17 (2/7, 3/6), Donadoni 15 (4/11, 1/4), Rinaldi 8 (1/1, 2/5), Moffa 6 (2/4, 0/5), Beatrice 4 (2/2, 0/5), Birindelli 4 (2/4, 0/1), Capocotta 4 (2/4, 0/0), Sulina 3 (1/1, 0/1), Kader, Peluso