Check-up Rari Nantes Salerno, Citro: "Fatto un passo avanti" Il tecnico ha parlato in modo positivo della prestazione contro la corazzata Pro Recco.

Contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco non si poteva fare molto. La Check-up Rari Nantes Salerno è uscita sconfitta dal confronto ma si è ben comportata. Gli ospiti hanno vinto alla Simone Vitale per 13-7 ma la squadra di casa ha fatto vedere buone cose.

"Abbiamo approcciato bene la gara –spiega Citro- anche se non è mai facile giocare con squadre come la Pro Recco, però sono partite belle da fare per misurarci. Abbiamo fatto delle cose buone anche se a tratti. Con la pressione che mettono questo tipo di giocatori nell'uno contro uno non è mai facile rimanere lucidi”.

E’ stato fatto un passo avanti rispetto al match infrasettimanale con un’altra corazzata come Brescia. “Rispetto alla partita contro il Brescia abbiamo, soprattutto all'inizio, forzato meno gestendo meglio la fase offensiva”.