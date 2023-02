Hockey pista, C.H. Roller Salerno ko a Forte dei Marmi Campani battuti per 8-1 in un match deciso già nella prima parte di gara.

È amara la trasferta a Forte dei Marmi per la Campolongo Hospital Roller Salerno. La squadra di Massimo Giudice è uscita sconfitta 8-1 dalla pista dei toscani che hanno ipotecato il successo già nei primi venticinque minuti di gioco. Il match, in realtà, nella fase iniziale era rimasto in equilibrio.

Al 9' è Giovannelli a sbloccare il punteggio, prima della doppietta di Lombardi che in pochi secondi fissa il risultato sul 3-0. Salerno prova a reagire con Durante che approfitta di un errore della retroguardia di casa e riapre il match. Ma ad 1'55'' dall'intervallo è Chereches a trovare il poker. Nella ripresa Salerno riesce a tenere per i primi dieci minuti. Poi Forte dei Marmi dilaga e prende il largo grazie alle reti di Poletti, Bicicchi, ancora Poletti e Cacciaguerra che fissano il risultato sull'8-1.

"Loro avevano un passo in più rispetto a noi. Noi non siamo mai riusciti a tamponare bene in difesa e in avanti siamo stati sterili", ha detto l'allenatore dei salernitani Massimo Giudice. "Per cercare di riprenderla abbiamo fatto anche peggio. Dobbiamo allenarci bene e mettere in pista ciò che proviamo in settimana. Queste sconfitte possono far bene per tornare con i piedi per terra. La serie A2 è un percorso difficile che va affrontato con grande concentrazione ed intensità".

Sabato alle 19.30 la Campolongo Hospital Roller Salerno affronterà la Gamma Innovation Sarzana al Palatulimieri.