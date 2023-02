Jomi Salerno, dopo la parentesi della Coppa Italia arriva Teramo Dopo il ko in semifinale torna il campionato e la squadra di Ancona cerca il riscatto.

La Jomi Salerno è pronta a rituffarsi in campionato. Dopo la pausa dovuta all’impegno in Coppa Italia, le salernitane sono concentrate ora sull’avvicinante ma anche complicata seconda fase del campionato di serie A1. Smaltite le scorie per l’eliminazione dalla Coppa Italia 2023, con le atlete allenate da mister Ancona che, battute da Erice con il risultato finale di 18-19, non sono andate oltre la semifinale, è adesso

tempo di concentrarsi sugli altri obiettivi della stagione.

Dopo la delusione di Rimini, capitan Napoletano e compagne sono ritornate a Salerno per rimettersi immediatamente a lavoro, determinate a riscattare la sconfitta subita per mano di Erice. Proseguono, infatti, gli allenamenti alla Palestra Palumbo in vista della gara del prossimo sabato contro Teramo, con la Jomi Salerno che avrà così immediatamente l’opportunità di voltare pagina e rimettersi in gioco, forti delle tre vittorie conquistate nelle tre turni già disputati nel girone di ritorno.

“E’ appena finita l’esperienza di Coppa Italia, purtroppo non è andata come volevamo. Siamo rimaste fuori contro l’Erice che magari ha dimostrato quella voglia in più che noi non siamo riuscite ad esprimere. Sono passate loro meritatamente, complimenti anche per la vittoria finale – ha dichiarato Lucila Stettler -. Adesso ci tocca ributtarci in campionato, sabato giochiamo contro il Teramo, squadra in cui ho iniziato a giocare in Italia, quindi è sempre una partita importante per me. Dobbiamo dimostrare che vogliamo tutto fino alla fine e lo dovremo dimostrare proprio in campo con la tenacia che ci è mancata per la Coppa Italia”.