Genea Lanzara, Sica: "Per svariati motivi le lunghe soste non fanno mai bene" "Faremo di necessità virtù e cercheremo in tutti i modi di mantenere alta la concentrazione"

Dopo l'ultima gara disputata lo scorso 28 gennaio, quando la capolista Genea Lanzara ha ottenuto un bel successo interno ai danni del Palermo secondo in classifica, i salernitani continuano ad allenarsi sotto le direttive di coach Nikola Manojlovic in attesa dei prossimi impegni.

Il campionato Nazionale di Serie A2 ripartirà con la fase finale ad orologio il prossimo 18 Febbraio, ma capitan Milano e compagni dovranno osservare un turno di riposo: il ritorno in campo, dunque, slitterà al prossimo 25 febbraio, col match casalingo contro Il Giovinetto, attuale quarta forza della graduatoria. Una sosta, insomma, di circa un mese e che costringe la Genea a cercare di restare lucida e concentrata per gli appuntamenti che contano.

Stabilite, inoltre, anche le avversarie nella terza e nella quarta fase della Youth League Under 20, decisive per la conquista di uno dei quattro posti disponibili per la qualificazione alle Finali Nazionali di Giugno. A marzo, in quel di Conversano, la Genea Lanzara attualmente prima in classifica affronterà le sfide più difficili contro Carpi - anch'essa imbattuta e avversaria nella finale 3^-4^ posto dello scorso anno che ha premiato la Genea con la storica medaglia di bronzo nella categoria - Camerano e Monteprandone, compagini che hanno chiuso nelle prime tre posizioni il sotto-girone C. Ad aprile, invece, in quel di Pontinia oltre alla formazione ospitante i salernitani incontreranno anche il Rubiera ed il Chiaravalle.

“Per svariati motivi le lunghe soste non fanno mai bene – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – faremo di necessità virtù e cercheremo in tutti i modi di mantenere alta la concentrazione e l'attenzione per non farci trovare impreparati, visto che riprenderemo a giocare dopo circa un mese. Al rientro dalle festività natalizie abbiamo pagato dazio con la sconfitta di misura ad Enna, anche lì venivamo da una lunga sosta, sicuramente come tutte le altre squadre, ma abbiamo riposato nel primo match utile del 2023. Anche in questa fase ad orologio osserveremo il turno di riposo non appena riprenderanno le gare, stavolta però non dovremo pagare lo scotto del tardivo ritorno sul 40x20.

Al contempo, proseguiamo con l'attività giovanile coi nostri giovanissimi impegnati nei campionati di Serie B, Under 17, Under 15 e, presto, anche nell' Under 13. Inerentemente alla Youth League Under 20, in queste ultime due fasi cercheremo di conquistare punti preziosi e necessari per avere la matematica certezza di qualificarci alle Final Eight di Giugno”.